Italiano incensa di lodi l'Udinese: "Ha giocatori di grande livello, dovremo essere aggressivi"

"L'Udinese è una squadra come quelle che sono in quella zona di classifica, che da un momento all'altro può tirarsi fuori perché ha a disposizione giocatori di grande livello. È una squadra che è molto organizzata, che ci può mettere in grossa difficoltà. Dobbiamo cercare, soprattutto in casa, di continuare ad essere aggressivi, di continuare a cercare di far ragionare poco l'avversario che, se ragiona, ha qualità per fare ciò che vuole. Continuiamo sul nostro atteggiamento, che è di cercare di concedere poco e di creare tanto. Inizia il girone di ritorno, cercheremo di mettere in difficoltà l'Udinese che è la prima avversaria di queste 19 gare che dovremo affrontare con atteggiamento spavaldo, battagliero, cercando di ottenere punti con tutti". Mister Vincenzo Italiano ha riempito così di elogi in conferenza stampa il prossimo avversario in campionato del suo Spezia: l'Udinese di Gotti.