Italiano mette in stand-by il mercato della Fiorentina: "Vlahovic diventerà fortissimo"

Vincenzo Italiano e gli obiettivi di mercato della Fiorentina. Queste le dichiarazioni del nuovo allenatore della squadra viola: "Con la società il quadro è chiaro: valutare bene la rosa in questi giorni, andare in ritiro e dopo qualche giorno - una-due settimane - fare il punto della situazione. Conoscevo i ragazzi da avversario, ma è molto più importante conoscerli anche dal punto di vista caratteriale. La valutazione sarà fatta in queste due settimane. Per me la Fiorentina è già una squadra di livello, poi senza dubbio si può sempre migliorare. Ma in ritiro vogliamo valutare tutti i componenti della rosa".

In un altro passaggio, Italiano ha poi parlato di Dusan Vlahovic: "Lo conoscevo da avversario. A me piace la condivisione con i ragazzi tutti i giorni e penso che Dusan sia un attaccante straordinario, un giocatore che ha una fame incredibile. E' un attaccante che qualsiasi allenatore in questo momento vorrebbe e cercherò di sfruttarlo al meglio. E' chiaro che gli chiederà qualcosa di diverso, gli chiederà sacrificio e rispetto dei ruoli. E non credo ci saranno problemi. Nei prossimi anni diventerà un attaccante di valore assoluto", ha detto.

