Italiano torna al Franchi, con una coppa vinta. Come lo accoglieranno i tifosi della Fiorentina

Il giorno che molti aspettavano ormai da inizio stagione è arrivato: oggi Vincenzo Italiano farà il ritorno al Franchi indossando per la prima volta le vesti da avversario della Fiorentina dopo averla allenata nell'ultimo triennio, ma le pieghe recenti rendono questo momento decisamente meno da attendere e portatore di chissà quali temi se non quelli emotivi e di rivalità. Da una parte la Viola che è crollata proprio sul più bello e rimane ormai aggrappata al treno europeo giusto perché lo consente la matematica, dall'altra un Italiano che con il Bologna ha vinto la Coppa Italia ed è già certo dell'Europa League.

A proposito di coppa, a qualche tifoso gigliato avrà sicuramente fatto male vedere Italiano riuscire a vincere un trofeo al primo colpo dopo le tre finali perse in due stagioni con la Fiorentina. Questo non sembra essere però un sentimento predominante nella tifoseria. A registrare tutto ciò ci ha infatti pensato nei giorni scorsi il portale FirenzeViola.it con uno specifico sondaggio: il 64% ha votato per gli applausi, il 25% per l'indifferenza e l'11% soltanto per i fischi. Da quanto si respira, il primo ritorno al Franchi da avversario di Italiano avverrà perciò in un clima decisamente sereno.

Lo stesso Italiano tra l'altro ha voluto dedicare la vittoria della Coppa Italia anche a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina sotto la sua gestione scomparso poco più di un anno fa, dicendo: "Sono state tre delusioni pesanti, non pensavo di ripresentarmi per prendermi la rivincita e invece ci sono riuscito, dedico il trofeo a questi ragazzi ma anche a tutta la famiglia di Joe Barone perché siamo stati vicini ad alzarla anche con loro, suo figlio mi ha scritto".