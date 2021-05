Italiano torna sul pari col Verona: "Risultato cercato fortemente, con questo spirito fino alla fine"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è tornato così sul pareggio ottenuto col Verona nell'ultimo turno di campionato: "Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l'Hellas è un avversario forte ed è stato un grande merito da parte nostra non mollare e credere fino alla fine di poter far gol. Sono contento che il pari sia arrivato da un subentrato, così come la rifinitura. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine".