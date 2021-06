"Ivan, fai finta che Sirigu non esista". Così il Torino ha già scaricato il suo portiere titolare

"Ivan, fai finta che Sirigu non esista". E' il messaggio che la dirigenza del Torino ha dato in maniera chiara, diretta, al suo nuovo allenatore Ivan Juric. Lo scrive oggi il quotidiano 'Tuttosport', specificando che tra i pali il portiere titolare per la prossima stagione sarà Vanja Milinkovic-Savic.

Per Sirigu l'avventura al Torino si chiuderà al 100% in questa estate, e a un anno dalla scadenza del contratto il suo cartellino potrebbe anche essere 'regalato' al Genoa, club alla ricerca di un portiere per il dopo Perin. In casa granata si cerca invece un numero 12, e oggi il primo indiziato è Antonio Mirante, in scadenza con la Roma.