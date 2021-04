Jacobelli su TuttoJuve: "Ma la Juventus vuole andare davvero in Champions League?"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha detto la sua sul momento della Vecchia Signora sulle colonne di TuttoJuve.com: "La domanda del giorno è: ma la Juventus vuole andare davvero in Champions League? Dopo il sofferto pareggio di Firenze, raggiunto in seguito ad un pessimo primo tempo, la formazione bianconera, scavalcata in classifica dall'Atalanta, attualmente seconda, conta undici punti in meno rispetto alla Juve di Sarri dopo 33 turni di campionato. La Juve di Sarri, a questo punto, era capolista con 6 punti in più sulla seconda che era l'Inter di Conte. 21 sono i punti in meno dell'ultima Juventus di Pirlo rispetto alla Juve di Max Allegri, che nel 2018-19 aveva collezionato 87 punti a questo passo del torneo ed era già aritmeticamente Campione d'Italia dopo 33 partite, con 5 turni d'anticipo. Ancora: l'ultima Juventus peggiore di questa di Pirlo, è stata quella di Gigi Delneri, con 52 punti a questo punto del cammino del campionato, al settimo posto, a 19 punti di distacco dal Milan che poi sarebbe diventato Campione d'Italia con Allegri in panchina e Ibrahimovic in campo. Da ultimo, Juventus 13 punti di distacco rispetto alla capolista Inter, l'ultimo distacco peggiore della formazione bianconera dopo 33 turni di campionato era stato proprio quello della squadra allenata da Delneri, con 19 punti in meno rispetto alla capolista Milan, nel 2010-11.