Javier Ribalta nuovo dt del Parma? Krause: "Individuato il profilo giusto, presto l'annuncio"

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato ai microfoni di Tv Parma in merito al nuovo direttore dell'area tecnica che andrà a completare l'organigramma societario: "Devo innanzitutto dire che ho incontrato persone di altissima qualità, tutte interessate ad assumere questa posizione nel Parma e provenienti da tutta Europa. Direi che abbiamo individuato il profilo che ci sembra giusto ma non avevo intenzione di annunciare già ora il nome del prescelto. Vi assicuro che nel giro di qualche giorno conoscerete il nostro nuovo dirigente". Il nome in pole è quello di Javier Ribalta, dirigente attualmente allo Zenit San Pietroburgo, ma con un passato alla Juventus come collaboratore di Marotta e Paratici.