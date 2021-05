Joao Pedro e la salvezza: "Questo Cagliari non meritava di andare in Serie B"

vedi letture

Joao Pedro ha commentato la salvezza del Cagliari nel corso di una intervista rilasciata ai canali social del club sardo: "Ringrazio i tifosi, anche nei momenti difficili ci sono stati vicini. Non meritavamo di andare in B ma la forza di Cagliari, e non solo di chi scende in campo, ha fatto la differenza", ha detto il brasiliano che prosegue. "Spero di rivedere presto i tifosi sugli spalti. Ormai un po' ci siamo abituati a giocare senza tifosi, ma la loro energia ci manca. Ci hanno sempre sostenuto e ci sono stati vicini nei momenti di difficoltà, pur criticandoci quando le cose andavano male. Speriamo possa tornare la normalità il prima possibile".