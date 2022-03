Joao Pedro sul caos finale "Ai tifosi dico 'vi proteggo se non sento nulla'. Ora voglio capire"

Joao Pedro, capitano del Cagliari, parla a DAZN dopo la gara persa contro il Milan anche degli insulti razzisti nel finale per Tomori e Maignan. "Ero a centrocampo, non ho sentito niente. Mi permetto di dire ai nostri tifosi: posso proteggerli finché non sento niente. Ho acceso il telefono per rispondere alla mia famiglia. Mi spiace, partiamo per andare contro un discorso delicato. Ora voglio vedere quel che è successo".