Juan Jesus carica il Napoli: "Le fondamenta della nostra stagione col lavoro di questi giorni"

Juan Jesus, difensore azzurro, ha pubblicato un bel post su Instagram al termine del primo allenamento in quel di Castel di Sangro: "Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perché qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli!".