Julio Cruz: "Mihajlovic come Simeone, il Bologna deve tenerselo stretto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex Bologna Julio Cruz parla così di Sinisa Mihajlovic: "È un grande allenatore e una grande persona, quello che è riuscito a fare con il Bologna il primo anno è stato straordinario. Ma anche successivamente il Bologna ha fatto bene, nonostante la malattia che Sinisa ha dovuto combattere e vincere. Anche in questo caso ha evidenziato tutto il suo carattere e la sua forza. Sinisa è un guerriero sia in campo che nella vita. Ne conosco bene un altro come lui. Diego Simeone è un condottiero come Sinisa, è un altro che è disposto a fare la guerra tutti i giorni e per qualsiasi cosa e che vuole sempre vincere. Di sicuro sono simili nel gestire le loro squadre, nel trasmettere la loro fame e la loro aggressività, caso mai possono essere diversi su un punto, visto che Diego parla continuamente di calcio, è un martello. Lo era anche da calciatore. Ricordo che anche sotto la doccia parlava di movimenti, di schemi, immagino cosa potrà fare ora da allenatore. Ho letto che anche il presidente Saputo vuole che la squadra cresca, e allora dov’è il problema? Io penso che Sinisa stia bene a Bologna e che il Bologna dovrà fare di tutto affinché Sinisa resti. Chi ha uno come lui, deve tenerselo stretto".