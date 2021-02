Julio Sergio: "La Roma non è una squadra da Scudetto, per questo contro le big fa fatica"

L'ex portiere della Roma Julio Sergio ha fatto il punto sul momento della Roma e s'è soffermato sul rapporto tra Fonseca e Dzeko: "Non ci sono giocatori che firmano il contratto per essere titolari. Nel calcio quello che vediamo e sentiamo è il 10-15% di quello che succede nello spogliatoio durante la settimana che è molto più complesso. Per me Dzeko è un grande giocatore della Roma, le idee di Fonseca mi piacciono e non credo debba essere una guerra tra i due anche perché chi ci perde è la Roma. Speriamo si possa risolvere bene", ha detto Julio Sergio che prosegue. "La Roma è una grandissima squadra ma da anni cambia tantissimo, in classifica fa quello che può ma non è una squadra ancora pronta per vincere lo Scudetto e quando affronta squadre più forti ed esperte fa ancora fatica".