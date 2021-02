Juric: "Prima c'era Kumbulla, ora il terzo difensore di sinistra un problema per l'Hellas"

Dimarco può fare il terzo di difesa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro l'Udinese valida per la 21esima giornata di Serie A ha risposto così: "Il terzo di sinistra è sempre un problema per noi. Non è semplice trovare un terzo a sinistra con le caratteristiche giuste: se metti un centrale puro perdi qualcosa nella costruzione, se metti Federico perdi un po' in altezza. Siamo sempre là, e in base a questo io scelgo. A destra ne abbiamo tanti buoni, e mi spiace non far giocare di più qualcuno, mentre a sinistra siamo sempre così. Con Kumbulla eravamo riusciti a trovare la soluzione, quest'anno un po' meno".

