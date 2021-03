Juric si gode il Verona: "Gara perfetta. Classifica? Guardo sotto, ma mentalmente stiamo bene..."

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato a Sky Sport dopo il bel successo esterno per 3-0 contro il Benevento: "Abbiamo fatto una partita perfetta su tutto, dal possesso alla qualità dei giocatori, magari potevamo pure fare qualche gol in più. I ragazzi hanno giocato fino alla fine, hanno pressato e si sono divertiti facendo davvero una grande partita. Margini per sognare? Io guardo sempre sotto... Non saprei, guardo anche avanti, è giusto affrontare le partite con spirito perché mentalmente stiamo bene, si può fare anche qualcosa di speciale".