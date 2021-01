Juve a secco nei big match, Pirlo: "Non ci pensiamo. Milan o Benevento sono sempre tre punti"

La Juventus di Andrea Pirlo arriva alla gara contro il Milan senza aver ancora vinto un big match in campionato, e più in generale senza aver battuto una squadra tra le prime dieci in classifica. In conferenza stampa, il tecnico bianconero offre la sua analisi: “Non credo servano tante spiegazioni, non è una cosa a cui abbiamo pensato più di tanto. Col Milan o col Benevento sono sempre tre punti in palio, vanno affrontate tutte nello stesso modo. Nel campionato italiano non puoi adagiarti, tutte le squadre hanno una certa caratura e le devi affrontare tutte allo stesso modo”.

