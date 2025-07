Juve, affondo per Sancho: Comolli al lavoro per chiudere

vedi letture

La Juventus si sta godendo un breve periodo di vacanza, ma Igor Tudor ha già fissato la data dell’inizio della preparazione. Il club bianconero ha annunciato che la ripresa è fissata per il 24 luglio: “Tre settimane di pausa e di riposo per i bianconeri dopo la conclusione della partecipazione della Juventus al FIFA Club World Cup, terminata agli ottavi di finale del torneo contro il Real Madrid. La Prima Squadra maschile riprenderà gli allenamenti giovedì 24 luglio alla Continassa, iniziando così a prepararsi in vista della stagione 2025/26. Già fissata in calendario poi, per il 10 agosto, la doppia amichevole contro il Borussia Dortmund che vedrà coinvolta sia la squadra maschile che femminile bianconera: la Juventus Women alle ore 13:00 affronterà la compagine femminile del club tedesco al Rote Erde Stadion, mentre alle 17:30 la Prima Squadra Maschile bianconera sfiderà il Borussia Dortmund al Westfalenstadion”.

Il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni per Kolo Muani.

La volontà della Juventus è quella di trattenere Randal Kolo Muani anche nella stagione 2025/2026. I bianconeri hanno già avviato i contatti con il Paris Saint-Germain, ma al momento il club francese non sembra intenzionato a concedere sconti. Infatti, la richiesta dei transalpini è di circa 50 milioni di euro, segnale chiaro che la loro intenzione è cedere Kolo Muani a titolo definitivo. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, e le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane per cercare una soluzione che possa soddisfare entrambe. Anche perché Kolo Muani ha espresso il desiderio di restare a Torino: il francese si trova molto bene alla Juventus, si è integrato rapidamente nello spogliatoio e ha instaurato un ottimo feeling con i compagni di squadra. Inoltre, sotto la guida di Igor Tudor, l’attaccante sta dimostrando di potersi adattare perfettamente agli schemi dell’allenatore, contribuendo in modo importante alle prestazioni della squadra. Questo legame con l’ambiente bianconero potrebbe rivelarsi decisivo nelle trattative, spingendo il giocatore stesso a fare pressione sul PSG per favorire la permanenza in Italia. La dirigenza juventina è convinta che con un po’ di pazienza si potrà arrivare a un’intesa che accontenti tutte le parti coinvolte. Nel frattempo, il club continua a lavorare su altre operazioni di mercato per consegnare a Tudor una rosa ancora più competitiva.

Si attendono notizie sui fronti Sancho e Conceicao.

La Juventus lavora anche sul fronte degli esterni offensivi, e i nomi su cui si sta concentrando Damien Comolli sono quelli di Jadon Sancho e Francisco Conceicao. Per l’inglese si sta dialogando da diverse settimane con il Manchester United: i Red Devils vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo e la richiesta è di circa 25 milioni di sterline. La Juventus sta lavorando anche per trovare un’intesa con l’entourage di Sancho. Infatti, l’inglese ha un ingaggio alto, ma si è detto disponibile a ridursi lo stipendio. Adesso le parti continueranno a trattare nella speranza di trovare la quadratura del cerchio. Parallelamente, la Juventus porta avanti il discorso con il Porto per Francisco Conceicao. Anche in questo caso, Comolli vorrebbe trattenere il portoghese: Conceicao è centrale per Tudor ed è uno dei suoi titolarissimi. Il Porto chiede il pagamento della clausola rescissoria, fissata a 30 milioni. La Juventus vorrebbe invece provare a strappare un nuovo prestito. I portoghesi non aprono a questa formula, ma si sono detti disponibili a concedere uno sconto sul prezzo della clausola. Dunque, si continuerà a trattare, e in settimana la Juventus spera di poter ricevere notizie positive sui fronti Sancho e Conceicao.