Juve al lavoro sui portieri. Szczesny numero 1, serve un secondo. Su Pinsoglio…

vedi letture

La Juventus con il lavoro di Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che si incontrano, sull’asse Torino-Milano, e discutono, riflette sulla costruzione della rosa per la stagione 2021/2022 e, di conseguenza, sulle operazioni da effettuare in chiave calciomercato. Priorità al centrocampista capace di svoltare il reparto, ma tocca anche, con l’addio di Gigi Buffon, pensare a un secondo portiere conscio del suo ruolo be definito a priori per non mettere “in crisi” il titolare.

SZCZESNY NUMERO 1 - Titolare che sarà Wojciech Szczesny. Donnarumma è stato più di un sogno di mezza estate, ma Allegri e la dirigenza bianconera hanno preferito non affondare seriamente il colpo dando fiducia, e forza, al polacco classe 1990 (e con un contratto, di base, da 6,5 milioni netti a stagione fino al 2024). La maglia numero 1 vestirà dunque ancora sulle sue spalle.

IL SECONDO NON SARÀ PERIN - Gianluigi Buffon ha salutato chiudendo una lunghissima parentesi tutta a tinte juventine. Così la Juve si ritrova scoperta nel ruolo di secondo e dovrò sondare il mercato alla ricerca di un profilo adatto e conscio del ruolo di riserva. Non sarà però Mattia Perin, che ha ancora un ultimo anno di contratto con Madama, e che ha manifestato la volontà di giocare e sarà ceduto. La dirigenza sonda così il mercato: dallo svincolato Mirante, al più costoso Audero fino alle soluzioni interne provenienti dall’Under 23. Non c’è fretta, in tal senso.

PINSOGLIO, A BREVE LA SCELTA - E sulla carta anche il ruolo di terzo portiere ancora non ha un volto. Carlo Pinsoglio, terzo estremo difensore bianconero dall’estate 2017, ha quasi esaurito il rapporto con la Juventus che si estinguerà il prossimo 30 giugno. Quattro presenze in quattro anni ma grande apporto all’interno dello spogliatoio e, in questi mesi di stadi vuoti, di incoraggiamento ai compagni dalla panchina. Ora un bivio: la Juve sceglierà nei prossimi giorni se offrire un nuovo contratto al classe 1990 che resterebbe ben volentieri a Torino.