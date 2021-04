Juve alla ricerca della continuità. Col Genoa Morata vuole sbloccarsi, torna Kulusevski

Parola chiave: continuità. Quella che la Juventus non ha mai avuto nel corso della stagione e che ricerca in questo finale di campionato per centrare con serenità la qualificazione alla prossima Champions League. Termine che è stato una costante nel corso della conferenza stampa di vigilia di Andrea Pirlo che chiede ai suoi la stessa concentrazione e la stessa intensità viste nella bella, e importante, vittoria contro il Napoli: “La mia serenità è la stessa di prima. Abbiamo il dovere di fare bene queste partite e fare più punti possibili per arrivare nelle prime posizioni. Domani (oggi n.d.r.) sarà importante avere la stessa voglia di raggiungere il risultato dell'altra sera quando c'era grande unità di intenti e grande sacrificio da parte di tutti. Devono esserci la stessa determinazione e lo stesso spirito”.

SPEZZONE DYBALA, CHIELLINI STRINGE I DENTI - Non è ancora arrivato il momento di vedere Paulo Dybala tra gli undici prescelti per dare il via al match. Le condizioni sono in netto miglioramento ma ancora, ha raccontato Pirlo, serve la consueta fase di rodaggio dopo tre mesi di assenza dal rettangolo verde: “Paulo sta bene però penso abbia bisogno di un altro spezzone, magari anche un po' più lungo, prima di tornare titolare. In futuro nella mia idea di calcio? Guardiamo al presente perché è più importante del futuro. Però lui ha ancora un anno di contratto quindi possiamo tranquillamente guardare anche all'anno prossimo. Adesso però pensiamo al presente e a quanto può dare”. Toccherà ancora a Morata allora supportare Cristiano Ronaldo e cercare di sbloccare questo momento, dal punto di vista realizzativo, di appannamento. Conferma anche per Chiellini che giocherà così la terza partita in nove giorni dal primo minuto dopo Torino e Napoli: “Giorgio sta bene, sta meglio in questi giorni rispetto a dopo la gara col Torino. Ha recuperato e ha dato grande disponibilità per la partita e lo vedremo in campo dall'inizio. Anche perché Demiral ha fatto solo due allenamenti, è rientrato dal Covid-19 e non sta ancora bene. Avrà bisogno di più tempo”.

FIDUCIA A KULUSEVSKI - Pronto a riprendersi il posto da titolare Dejan Kulusevski. Lo svedese, dopo l’errore nel derby della Mole di sabato scorso, è rimasta tutta la partita in panchina mercoledì contro il Napoli quando Pirlo gli ha preferito l’avanzamento di Cuadrado prima e l’ingresso di McKennie poi. Tornerà dall’inizio sull’out destro del consueto 4-4-2 anche per mettere alle spalle quel brutto ricordo dell’Olimpico Grande Torino. Con lui Chiesa sul versante opposto con Bentancur e Rabiot, in pieno ballottaggio con Arthur, in posizione più centrale; Cuadrado torna in difesa con Danilo a sinistra e la coppia De Ligt-Chiellini a protezione del rientrante Szczesny. A Ronaldo e Morata, quantomeno inizialmente, il compito di avere la meglio della difesa genoana. Alla ricerca della continuità.