Juve, Arthur lavora per tornare al top. Ora l'operazione è un'opzione: deciderà entro metà luglio

vedi letture

Arthur si allena per tornare al massimo, ma lotta ancora con l’infortunio che ne ha condizionato il primo anno alla Juventus. Il centrocampista spagnolo, scrive La Gazzetta dello Sport, è in vacanza in Spagna dove si sta preparando per essere pronto. Fin qui, ha scelto di non operarsi, ma continua a sentire dolore per la calcificazione tra tibia e perone. La novità è che l’intervento, escluso perché c’è la possibilità che non sia risolutivo, è un’opzione: a metà luglio parlerà con allegri, ma capirà anche cosa fare e potrebbe operarsi: in quel caso, la speranza è che un paio di mesi siano sufficienti a farlo tornare in campo.