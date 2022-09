Juve, Bonucci: "Fischi giusti, perso una partita che non dovevamo perdere. Ora zitti e lavorare"

vedi letture

Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica: "Sono giusti i fischi. C'è poco da dire. Abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere. E' giusto che veniamo fischiati. In questi casi a metterci la faccia sono io che sono il capitano. Stiamo attraversando un momento dove facciamo fatica a fare tutto".

Quanto sei preoccupato?

"Sono preoccupato, non c'è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso. Non so per quale motivo ed è questa la cosa che mi preoccupa di più. Facciamo fatica a tenere costanti le partite. Adesso c'è poco da dire, dobbiamo solo stare zitti, lavorare e guardare avanti".

Situazione reversibile. Problema di giocatori, di panchina o esterno?

"Credo che sia una situazione da cambiare, quello sicuramente. Abbiamo fuori tanti giocatori, stanno giocando sempre gli stessi e la fatica si sente. La colpa è di tutti".