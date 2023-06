Juve-Ceferin: atto finale. Dopo la finale di Champions si cercherà l'accordo con la UEFA

Dopo la finale di Champions, la UEFA prenderà posizione sul caso Juventus: la società, pronta all'accordo, è indagata per potenziali violazioni delle norme su licenze e fair play. La speranza del club torinese è che le fitte relazioni (patteggiamento...) intrattenute in queste settimane tra la nuova dirigenza bianconera e gli organi di controllo europei possano portare a risultati positivi. Alla peggio, squalifica per un solo anno o una semplice ammenda, spiega Tuttosport.