Juve, Chiellini: "Nuovo ciclo, darò il mio contributo. Stiamo scoprendo la nuova Champions"

vedi letture

La Juventus torna nell'ECA dopo tre anni e mezzo di assenza e insieme a Maurizio Scanavino, amministratore delegato, e Francesco Calvo, managing director revenue & institutional relations, c'era anche Giorgio Chiellini, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine ci sono tante persone che conosco, è interessante sentire alcuni approfondimenti, per me è tutta una nuova scoperta, sono contento di essere qui, pina piano imparo nuove cose"

Cosa vuol dire per la Juventus essere tornata all'ECA dopo tre anni e mezzo?

"È una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo. Anche a livello istituzionale, sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo"

Ti piace la nuova Champions League? Cosa ne pensi?

"A me piace, le prime due giornate sono state interessanti, ci sono tante partite, adesso inizi a guardare anche gli altri risultati, mentre prima guardavi soltanto i risultati del tuo gruppo. Capiremo di più nelle ultime giornate, secondo me non ci rendiamo ancora conto di com'è, si tratta di una scoperta quotidiana, la direzione è quella giusta"

È facile entrare dall'ingresso della nuova sede come dirigente, lasciandosi la Continassa alle spalle?

"Sì, sì, la strada è chiara, sono stato tanti anni su una strada, ma adesso si cambia. È interessante e stimolante poter iniziare un percorso nuovo sempre nello stesso mondo, ma da un altro lato. Pian piano scoprirò cosa sarà, adesso è presto per esprimere giudizi finali"