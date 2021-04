Juve, Cuadrado: "Il derby sarà una battaglia. Non dimenticherò mai il mio gol ai granata"

vedi letture

Nella sua intervista a Sky Sport, Juan Cuadrado ha parlato anche del derby contro il Torino, ricordando anche il suo primo gol con la maglia della Juventus proprio con i granata: "Sicuramente sarà una battaglia, loro hanno bisogno di fare punti e noi anche. È un derby e si gioca in maniera diversa, anche se non ci sarà il pubblico. Da casa i tifosi ci sosterranno. Dobbiamo pensare a noi e cercare di fare punti in una partita difficile. Il mio primo gol alla Juve fu proprio contro il Torino, me lo ricordo sempre ed è stato bellissimo. Abbiamo fatto tanti derby, spero di giocare anche sabato e di fare risultato, che è la cosa più importante".