Juve, dal ritorno di Del Piero al nuovo ds. Le possibili mosse societarie dei bianconeri

La Juventus pensa al mercato, ma non solo di quello relativo ai giocatori, visto che molte cose cambieranno anche in dirigenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport resta calda l'ipotesi che vedrebbe il ritorno in bianconero, in veste di dirigente, di Alessandro Del Piero, ma molti ragionamenti verranno fatti anche per il ruolo di direttore sportivo. Secondo la rosea la Juve valuta Cristiano Giuntoli e Giovanni Rossi del Sassuolo, senza però escludere la soluzione interna Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus Next Gen.