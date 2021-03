Juve, due nomi per sostituire Buffon: il canterano Audero o il ritorno di Perin

Due nomi per il dopo Buffon in casa Juventus. Se il portiere, come sembra, a fine stagione saluterà di nuovo, che sia per continuare all’estero o dire addio al calcio, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno già pensando a come muoversi per sostituirlo. Due nomi, appunto: il primo è quello di Emil Audero, oggi alla Sampdoria ma cresciuto alla Juventus. Proprio per questo motivo, tornerebbe molto utile in ottica liste, dove al momento l’unico slot da CTP sfruttato è quello del terzo portiere Pinsoglio: la Samp lo valuta attorno ai 15 milioni di euro e ha pronto in Wladimiro Falcone (attualmente in prestito al Cosenza) il portiere con cui sostituirlo. In alternativa, ecco Mattia Perin: è tornato al Genoa, ma è tuttora di proprietà della Vecchia Signora. E proprio per questo sarebbe la soluzione più diretta.