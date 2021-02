Juve, Dybala il nuovo acquisto per Pirlo: l'obiettivo è tornare in campo contro il Napoli

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i tempi sono stati rispettati, visto che al momento del suo infortunio dello scorso 10 gennaio si era parlato di circa 20/25 giorni, e non si è voluto affrettare i tempi per evitare inutili rischi. Il dolore al ginocchio è svanito e ieri la Joya è tornata ad allenarsi sul campo. La giornata di oggi sarà molto importante, visto che potrebbe anche essere convocato per la partita di domani contro la Roma, anche se non scenderà in campo: più facile comunque vederlo in panchina martedì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. L'obiettivo è quello di essere pronto davvero per la sfida contro il Napoli e soprattutto per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto in programma tra 12 giorni.