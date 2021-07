Juve, è il giorno del ritiro: via alla seconda era Allegri

Allegri bis, Allegri 2.0, Allegri II. Ognuno scelga il nome che preferisce, la sostanza però non cambia: quest’oggi prende il via la seconda era alla Juventus targata Massimiliano Allegri. Da fine maggio a metà luglio, dall’annuncio ufficiale del suo ritorno a Torino al via della ripresa dei lavori al centro sportivo della Continassa. In mezzo riunioni operative per programmare l’estate bianconera e ragionare sul valore della rosa e sui, pochi, giocatori da acquistare anche a causa delle, sempre poche, risorse economiche che la Vecchia Signora possiede per questa sessione estiva. Si dovrà fare affidamento ai calciatori già presenti in squadra che, a partire da domani, popoleranno alla spicciolata il centro sportivo della Continassa che sarà la sede di tutta la preparazione estiva della Juventus.

SOLO 5 BIG - Questa mattina comincerà il viavai dal JMedical con le visite mediche di rito dei giocatori che cominceranno a lavorare con il nuovo/vecchio staff tecnico. Staff che anch’esso, capitanato da Allegri, si presenterà nella zona limitrofa dell’Allianz Stadium per i test. Assieme a loro, come detto, anche tutti i calciatori che prenderanno parte al ritiro con soli 5 big della squadra della scorsa stagione: guiderà la truppa Paulo Dybala, in attesa di risolvere definitivamente nei prossimi giorni la questione relativa al suo contratto in scadenza nel 2022, seguito poi da Arthur, McKennie, Pinsoglio e Frabotta. Poi chi ha fatto la spola fra U23 e prima squadra la scorsa stagione come Fagioli, Dragusin e Felix Correia più altri ragazzi provenienti da seconda squadra e Primavera. E poi i rientranti dai prestiti: Rugani, De Sciglio e i tre ex Genoa Perin, Pjaca e Pellegrini. Buona parte di quest’ultimi è destinata a ripartire, per adesso però anche loro faranno parte del primo giorno di scuola della seconda era di Max Allegri sulla panchina della Juventus.