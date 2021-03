Juve, è la giornata della verità. Col Porto Pirlo ritrova Chiellini, Arthur torna titolare

È il giorno del giudizio in casa Juventus. Da quel 17 febbraio, chiusa la bruttissima serata di Oporto che è costata la sconfitta per 2-1 sul terreno dell’Estádio do Dragão, nell’ambiente bianconero c’è il mirino puntato sulla gara di ritorno. Questa sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, Madama cercherà di ribaltare il risultato della gara in terra portoghese qualificandosi tra le migliori otto della Champions League. “Domani è importante, - ha raccontato Andrea Pirlo nella consueta conferenza stampa di vigilia, - e decisiva per il passaggio del turno ma non per me. È come se fosse una finale ma lo è anche per il Porto. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell'andata ed essere al massimo delle nostre forze, sappiamo di avere tutte le carte in regola per passare il turno: siamo la Juventus. Decisiva per il giudizio sulla mia stagione? Non credo, so bene qual è il mio progetto e quello della società”. L’obiettivo è chiaro ed evidente quindi, anche dopo un’andata condizionata dall’errore iniziale e mai compresa nel corso dei 90 minuti con pochissimi picchi di stampo bianconero. L’unico, il gol realizzato da Federico Chiesa. E da lì i bianconeri vogliono ripartire.

PIRLO RECUPERA CHIELLINI, DE LIGT IN DUBBIO - C’erano sia Giorgio Chiellini che Matthijs de Ligt a correre con la squadra sul terreno del Training Center della Continassa ieri mattina nel consueto quarto d’ora d’allenamento aperto alle telecamere. Il primo però ha poi proseguito la seduta con i compagni, il secondo, mostratosi con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, invece, dopo il riscaldamento, ha proseguito nel lavoro personalizzato atto a recuperare la condizione migliore. E difficilmente farà parte della sfida di questa sera, non verranno corsi rischi considerati i rientri del capitano e di Bonucci e la presenza di Demiral. Proprio i primi due, dopo le prove della vigilia, sono favoriti per iniziare la gara in attesa della cruciale rifinitura mattutina.

ARTHUR VERSO UNA MAGLIA DALL’INIZIO - Venti minuti con la Lazio, titolare contro il Porto. Le risposte date da Arthur dopo l’ingresso in campo di sabato contro i biancocelesti sono state positive ed ecco che la partenza dal primo minuto è diventata, quasi, certezza. Anche ascoltando le parole del tecnico bianconero: “Non è al top ma avendo anche Danilo fuori è uno dei pochi che abbiamo a disposizione. Può partire dall'inizio e speriamo possa anche durare un po’”. Con lui in mezzo al campo spazio a Rabiot, con Chiesa sull’esterno mancino e uno fra McKennie e Ramsey a destra. Retroguardia con Bonucci e Chiellini (avanti su Demiral) centrali, Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra a proteggere la porta di Szczesny. In attacco pronta a tornare la coppia pesante composta da Morata e Ronaldo che manca, dal primo minuto, dallo scorso 13 febbraio a Napoli. Juve, è arrivato il giorno della verità.