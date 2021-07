Juve, Euro2020 allunga i tempi ma non cambia la linea: Locatelli resta la priorità

Cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia. Così recita la proprietà commutativa in algebra. Relazione che può serenamente essere traslata anche nella trattativa di calciomercato che coinvolge la Juventus, il Sassuolo e Manuel Locatelli. Cambiando le tempistiche il risultato non cambia: Allegri, il team dirigenziale bianconero e il centrocampista classe 1998 hanno in mente, a oggi, di convolare a nozze e passare insieme il prossimo futuro. Il terzo incomodo? Il Sassuolo, che legittimante pretende di essere soddisfatto al 100%, ed Euro2020 che sta rallentando, per fortuna, la chiusura dell’operazione essendo Locatelli impegnato con l’Italia dall’inizio alla fine della manifestazione.

SETTIMANA PROSSIMA - La rincorsa della Juventus a Manuel Locatelli prosegue ormai da tempo: i bianconeri lo volevano ia tempi del Milan, lo volevano l’anno scorso con Pirlo, stop dovuto a qualche titubanza sui costi e alla poca disponibilità economica, e lo vogliono, ancora più intensamente avendolo messo in cima alla lista delle priorità, quest’anno. Per portarlo a Torino servirà convincere però il Sassuolo che i bianconeri, dopo il primo faccia a faccia di un paio di settimane fa, incontreranno nuovamente nel corso della prossima settimana come raccontato dallo stesso amministratore delegato neroverde Carnevali: "Con Manuel abbiamo fatto la scelta di non parlare né col ragazzo né con i suoi procuratori per lasciarlo il più tranquillo possibile. Adesso l'obiettivo di tutti è che la Nazionale porti a termine questo Europeo nel migliore dei modi. Poi ci sarà tutto il tempo per lavorare sulle trattative. Alcune sono già in essere con l'estero mentre con la Juventus ci incontreremo la prossima settimana per capire se da parte loro c'è questa possibilità consapevoli che adesso dal mercato italiano è difficile che arrivino offerte importanti. Cosa che invece può accadere con società straniere". Il prossimo appuntamento servirà per accelerare definitivamente e convincere il club emiliano. Chi è già convinto invece è Locatelli che il suo sì alla Juve l’ha già dato da tempo.