Esclusiva TMW Juve, Facundo Gonzalez nell'affare Hancko? L'agente: "Al Feyenoord bel progetto"

vedi letture

Dopo averci provato a gennaio, la Juventus in estate tornerà forte su David Hancko, pilastro della difesa del Feyenoord. Il centrale sloveno di piede mancino è la prima scelta di Cristiano Giuntoli per rinforzare la retroguardia bianconera e le ultime prestazioni in Champions dell'ex meteora della Fiorentina confermano la bontà dell'eventuale scelta.

Le basi di questa operazione la Juventus potrebbe averle poste già la scorsa estate quando proprio al Feyenoord ha prestato Facundo Gonzalez, difensore centrale classe 2003 di piede mancino. Proprio come Hancko.

Il club di Rotterdam la scorsa estate ha ingaggiato l'ex Sampdoria a titolo temporaneo ma tra qualche mese potrà riscattarlo per circa sei milioni di euro. "Facundo sta bene, quando s'è trasferito al Feyenoord sapeva che questa prima stagione sarebbe stata di adattamento. E' in una squadra importante, ha giocato un po' di partite e sta cercando di ritagliarsi sempre più spazio", ha detto in esclusiva ai nostri microfoni il suo agente Martin Guastadisegno.

Qualche mese dopo quel trasferimento sono cambiate le vostre prospettive?

"No, quel progetto va avanti sempre allo stesso modo. Se il Feyenoord è convinto delle sue qualità e dovesse Hancko andare via a giugno il club olandese può riscattarlo così da renderlo ancora più centrale nel progetto. Ripeto: per noi questo è un progetto importante, sapevamo che sarebbe stato un anno di adattamento. Oggi è un giocatore della Juventus in prestito al Feyenoord: da qui a luglio vedremo cosa accadrà".

La sua permanenza al Feyenoord potrebbe in estate facilitare il trasferimento di Hancko alla Juventus?

"Non lo so. La verità è che non sono la persona giusta per parlare di questa cosa, ne discuteranno le società. Io nel caso accadrà ciò tratterò il contratto del ragazzo col Feyenoord".