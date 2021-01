Juve, finalmente tre vittorie di fila: Danilo formato super. Pirlo preoccupato dagli infortuni

La Juventus centra per la prima volta in stagione tre vittorie di fila in campionato e si rilancia in maniera definitiva nella corsa scudetto che avrà un passaggio determinante la prossima settimana a San Siro contro l’Inter. All’Allianz Stadium la squadra di Andrea Pirlo supera 3-1 il Sassuolo, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Obiang, grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Danilo, Ramsey e, allo scadere, Ronaldo. Nel mezzo spazio anche per il pareggio di Defrel perso dalla retroguardia bianconera che ha minato qualche certezza all’interno della squadra. Ma quello che serviva più di tutto è arrivato, una vittoria che permette alla Juve di continuare la marcia in classifica recuperando altri punti sulle dirette avversarie.

DANILO ANCORA AL TOP, OCCHIO AGLI INFORTUNI - E ancora una volta la nota più lieta della serata risponde al nome di Danilo, diventato ormai perno insostituibile di questa squadra e, nella serata contro gli emiliani, decisivo anche in zona gol. Con la rete, un fendente di destro dai venticinque metri che ha trafitto un incolpevole Consigli, e con un lancio ben calibrato in verticale poi trasformato in gol nei minuti finali da Ronaldo. Una certezza ormai consolidata che Pirlo e la Juventus si godono dopo la difficoltosa stagione vissuta nell’annata precedente. Sorriso spezzato per i bianconeri però dalle condizioni fisiche di Dybala e McKennie usciti malconci dalla sfida al Sassuolo: problema al collaterale del ginocchio sinistro per l’argentino, fastidio muscolare allo psoas per lo statunitense. C’è apprensione in casa juventina considerata la situazione generale che vede già fuori De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro per il Covid-19 con Morata tornato a disposizione proprio ieri sera. Intanto però spazio ai sorrisi provocati dal primo tris consecutivo di vittorie in campionato.