Juve, il rinnovo non è solo questione di soldi: Dybala vuole essere trattato da simbolo

vedi letture

Cristiano Ronaldo, ma anche Paulo Dybala. Gli interrogativi di casa Juventus sul proprio attacco del futuro ruotano soprattutto attorno ai due fuoriclasse. Difficile che possano restare entrambi, come se ripartire dall’uno escludesse la possibilità di farlo dall’altro. Il Corriere dello Sport guarda nello specifico alla situazione del 10 argentino, il cui contratto come noto è in scadenza a giugno 2022. La Signora vuole evitare un addio a parametro zero, ma a livello economico la trattativa ricomincerà dal punto di partenza: non i 10 milioni netti proposti nell’ultima offerta di rinnovo, ma i 7,3 a stagione previsti dall’attuale accordo. Per Dybala, però, non è solo e forse neanche soprattutto questione di soldi: la Joya chiede di essere trattato come giocatore simbolo. Inutile aggiungere che l’approssimarsi della scadenza dà più potere contrattuale a Paulo di quanto non ne abbia Madama.