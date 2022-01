Juve in cerca di una punta: ecco perché Cavani, Scamacca e Milik (per ora) non sono percorribili

Nell'ampio approfondimento che Tuttosport dedica al mercato in entrata della Juventus per il reparto avanzato, si fa anche il punto - oltre a Icardi - anche su due altri nomi che però al momento sono ipotesi molto meno aperte. Per quanto riguarda Scamacca, infatti, pesa il fatto che il Sassuolo ha appena venduto Boga all'Atalanta, per cui fino a giugno non cederà l'attaccante. Il Manchester United invece proverà fino all'ultimo a cedere Martial e solo se non ci riuscisse potrebbe cedere Cavani. Infine, parrebbe più percorribile l'opzione Milik ma - come detto - è estremamente complicato ottenere il prestito secco dal Marsiglia.