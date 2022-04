Juve, Kean fra permanenza e addio: sull'attaccante rimane vivo l'interesse del PSG

Sulle sei reti messe a segno in questa stagione con la Juventus, cinque sono state decisive per la vittoria. Non ultima quella contro il Sassuolo. Moise Kean, ultimo attaccante nelle gerarchie di Massimiliano Allegri ha saputo trovare il suo spazio all’interno della rosa bianconera, tanto che adesso l’addio che qualche mese fa appariva scontati non lo è più.

La situazione contrattuale della punta è questa. Kean è tornato alla Vecchia Signora in prestito biennale oneroso (3mln per questa stagione e 4 per la prossima) dall’Everton con diritto di riscatto a 28 milioni di euro più 3 di bonus. Un quadro, questo, che può permettere alla Juventus anche di posticipare la decisione sul suo futuro, seppur con qualche rischio. Questo perché il club di Liverpool è ad un passo da una clamorosa retrocessione in Championship e questo farebbe perdere loro potere contrattuale.Tradotto: l’Everton sarebbe costretta ad abbassare le pretese sul diritto di riscatto. In questo quadro si aggiunge anche il fatto che il PSG non ha mai smesso di seguire il 18 bianconero dopo che nella stagione 2020/2021 vissuta insieme Kean ha segnato 17 gol in 47 partite. A riportare la notizia è Tuttosport.