Ultime ore di clausola attiva per Moise Kean. Che intanto è tornato ad allenarsi con la Fiorentina

Moise Kean è arrivato al Viola Park per dare il via al ritiro estivo con la maglia della Fiorentina. Una notizia per certi versi scontata, vista la convocazione del centravanti, ma che è comunque sottolineabile vista la situazione di mercato del classe 2000.

Su Kean, ricordiamo, è attiva ancora per qualche ora la clausola rescissoria da 52 milioni di euro che eventuali società interessate potranno attivare entro la fine del 15 luglio, quindi entro domani sera. Poi la Fiorentina tornerà ad avere il coltello dalla parte del manico, facendo il proprio prezzo a possibili club interessati.

La direzione, in caso di permanenza oltre la data di scadenza della clausola, sembra comunque essere quella di un prolungamento dell'attaccante con la Fiorentina, con corposo aumento dell'ingaggio fino a 4 milioni di euro stagionali bonus compresi. Al momento nessuna squadra ha affondato seriamente il colpo per lui, con lo stesso classe 2000 che ha già rifiutato l'Arabia Saudita come destinazione. La sua idea è quella di lasciare la maglia viola solo e soltanto in caso di proposta di una big europea, ma come detto fino a questo momento nessuno si è presentato con i soldi previsti dalla clausola. E così, a poco più di 24 ore dalla scadenza della stessa, la permanenza di Kean alla Fiorentina sembra un po' più probabile.