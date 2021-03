Juve ko col Benevento, The Sun incredulo: "Sconfitta shock, lo Scudetto ormai è sfumato"

"Il Benevento infrange le speranze per il titolo della Juventus". Il clamoroso ko dei bianconeri in casa contro il Benevento trova spazio anche sulle più importanti testate estere questa mattina. È il caso, per esempio, del tabloid britannico The Sun, che titola così sullo 0-1 dello "Stadium" firmato Adolfo Gaich. "Una sconfitta shock proprio nel giorno della premiazione di Cristiano Ronaldo", sentenziano in Inghilterra sulla squadra dell'ex Manchester United.