Juve ko, Maifredi: "Questi giocatori o si allenano male o non lavorano proprio. Zero attaccamento"

Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus nella stagione 1990-91, ai microfoni di TuttoJuve.com analizza la storica sconfitta del "Maradona": "A me sconvolge il fatto che nessuno migliori, ad esempio Bremer era arrivato come un fenomeno ed ora è un giocatore più che normale. Il rendimento dei giocatori è sempre quello: o si allenano male, o non lavorano proprio. Perché più vai avanti in campionato e più dovresti far bene, anche se questo è una stagione spezzata in due dal Mondiale e quindi molto particolare. Pochi, o forse nessuno, sono veramente attaccati a questi colori".