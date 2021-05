Juve, Kulusevski: "Mi aspettavo le difficoltà. Fosse stato tutto facile non mi sarei divertito"

Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in visto della sfida contro il Milan, partendo da una considerazione su Andrea Pirlo: "Il mister non si inventa cose nuove, è tranquillo come sempre. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, dove abbiamo avuto più tempo. Abbiamo altri due giorni per continuare la preparazione in vista della gara contro il Milan, ma vedo Pirlo molto tranquillo".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Le cose che faccio in campo sono simili, anche se ho cambiato ruoli e modo di giocare. I concetti sono gli stessi e Pirlo mi chiede di essere dentro al gioco e di dialogare con i compagni. Ho fatto meno gol e meno assist ma lo sapevo che arrivare alla Juventus non sarebbe stato facile. La vita è piena di difficoltà e sono contento. Alcune partite ho fatto bene, altre peggio. Lavoro al meglio e staremo a vedere come andranno le cose. Serve sempre più fame, sono contento e non rimpiango niente di quello che ho fatto. Fosse stato tutto facile non sarebbe stato divertente".