Juve, la difesa è tornata a essere un punto di forza. E adesso Pirlo ha l’imbarazzo della scelta

Alla Continassa testa e corpo sono proiettati verso la sfida di campionato contro la Roma a cavallo tra le due semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. La Juventus ha ripreso la preparazione dopo il giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo all’indomani della vittoria di San Siro: tutti in campo tranne Bentancur (turno di riposo aggiuntivo considerata l’assenza per squalifica). Tutti compresi Dybala e Ramsey che, seppur in forma personalizzata, hanno lavorato sul prato verde del Training Center. Recupero vicino per Ramsey, si ragiona sulla prossima settimana per Dybala con l’obiettivo di mettere definitivamente alle spalle la lesione al legamento collaterale mediale. L’allenatore bianconero però può puntare su una disponibilità da far invidia a chiunque nel reparto difensivo che, nelle ultime settimane, sembra essersi registrato a dovere a prescindere da chi viene lanciato in campo tornando a essere un vero e proprio punto di forza.

PROPRIETÀ COMMUTATIVA - Cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia. In matematica recita così la proprietà commutativa e Andrea Pirlo ne sta prendendo spunto per quelle che sono le variazioni gara dopo gara da attuare all’interno della sua squadra arrivando sempre e comunque all’esito desiderato: la vittoria. Con il ritorno di Chiellini e il recupero post positività al Covid-19 di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, i bianconeri hanno l’imbarazzo della scelta per il pacchetto arretrato al quale si aggiungono anche Bonucci, Demiral e l’utile Frabotta. Tutti interpreti di alto livello, tutti capaci di reggere l’impatto delle avanzate avversarie anche se i compagni di reparto ruotano con frequenza. Sintomo di un’alchimia di squadra trovata, oltre che dello standard elevato dal punto di vista tecnico, mentale e fisico, dei calciatori protagonisti. Con l’Inter è toccato star fuori a Danilo, Bonucci e Chiellini per lasciar spazio a De Ligt, Demiral e Alex Sandro; con la Roma l’alternanza sarà portata avanti per tenere tutti in condizioni fisiche più che accettabili e con il morale alto sentendosi parte integrante del progetto. E Pirlo può così fregarsi le mani con un’abbondanza mai avuta nella prima parte di stagione.