Juve, Locatelli primo nome per il centrocampo: piace a Pirlo e non ha uno stipendio monstre

Manuel Locatelli primo nome per il prossimo mercato estivo della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista del Sassuolo non costa poco ma piace molto ad Andrea Pirlo e potrebbe arrivare con formule di acquisto vantaggiose, non pretendendo neanche un contratto faraonico. Nella rivoluzione che potrebbe esserci in estate, l'ex Milan potrebbe dunque essere il profilo giusto per il centrocampo.