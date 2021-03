Juve, Milan e Real su Nuno Mendes? Il City prova ad accelerare e contatta lo Sporting Lisbona

Il Manchester City vuole anticipare il Real Madrid nella corsa a Nuno Mendes. Il terzino portoghese classe 2002, infatti, è da tempo nel mirino di numerose big del calcio europeo - tra cui, in Italia, anche Juventus e Milan - soprattutto dopo una stagione che lo sta vedendo protagonista con lo Sporting Lisbona (24 presenze collezionate fino ad oggi dopo il suo debutto lo scorso giugno). Così, riporta As, su richiesta dello stesso Pep Guardiola il City avrebbe già contattato lo Sporting per avere informazioni sul nazionale portoghese U21 e provare a sorpassare il Real Madrid che da tempo lo avrebbe individuato come possibile successore di Marcelo.