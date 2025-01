Juve, Motta: "Mercato? Staremo attenti a migliorare, ma per ora lavoro su quello che ho"

"Oggi non parlo di mercato, ma di quello che vogliamo fare". Thiago Motta risponde così a chi gli chiede se la sua Juventus abbia bisogno di un attaccante sul mercato di gennaio: "Io voglio migliorare la squadra che ho oggi e migliorare anche me stesso: tutti i giorni uno deve farlo e serve a tutti, solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare.

Oggi c'è solo questo modo, ogni giorno dobbiamo volere qualcosa in più e voler competere meglio. Dipende da noi, poi il mercato adesso si apre: sicuramente staremo attenti alle cose su cui si può migliorare, però io mi concentro su quello che ho oggi, è lì che metto tutta la mia attenzione. Sono convinto che possiamo migliorare per poter competere con un avversario 90 minuti come oggi, non solo 75. La reazione non deve essere quella".

In cosa deve migliorare lei?

"In tutti gli aspetti, tutti i giorni. Solo così possiamo arrivare dove vogliamo arrivare".

A che punto del percorso sono Mbangula e Yildiz per essere centrali per la Juve?

"Hanno fatto molto bene loro due, ma anche altri: Locatelli ha fatto bene, Thuram idem, McKennie ha fatto molto bene. Tanti fanno molto bene e vogliono migliorare, tanti altri devono migliorare sicuramente".

La conferenza stampa di Thiago Motta.