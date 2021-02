Juve, nessun deferimento per Buffon per la presunta bestemmia contro l'Inter: audio poco chiaro

Nessun deferimento per Gianluigi Buffon per la presunta bestemmia nella gara di Coppa Italia tra l'Inter e la Juventus della settimana scorsa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it è stata valutata l’esclamazione pronunciata dal portiere bianconero subito dopo il gol di Lautaro Martinez e non sanzionata dall'arbitro Calvarese ma per la Procura l'audio non è sufficientemente chiaro per procedere, quindi la questione si chiude qui.