Juve, non solo Dybala: Morata può tornare a Madrid, improbabile nuovo prestito a 10 mln

vedi letture

Paulo Dybala non è l’unico tema caldo, per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, in bilico c’è anche il futuro di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall’Atlético Madrid e per il quale i bianconeri hanno due strade: rinnovare il prestito per un’altra stagione pagando 10 milioni o esercitare subito il riscatto fissato a quota 45. Da escludere questa seconda via, ma anche la prima non sarebbe così probabile. Anzi, per la rosea l’Atletico si prepara a riaccogliere Morata e sarebbe improbabile che la Juve eserciti il rinnovo automatico. Con che obiettivo? Non è da escludere che i bianconeri cerchino una trattativa con gli spagnoli, puntando ad abbassare il prezzo già pattuito per il rinnovo del prestito.