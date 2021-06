Juve, oggi nuovo vertice con Allegri: punta a ripartire da Dybala, Morata e Chiellini

Massimiliano Allegri e la Juventus, secondo round. Da tutti i punti di vista: se ieri il tecnico livornese ha vissuto la sua prima full immersion della sua seconda vita da bianconero, oggi si terrà un secondo confronto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui a pochi metri e con una minima differenza temporale rispetto alla conferenza con cui Fabio Paratici (prevista alle 14) dirà addio alla Signora, Allegri incontrerà nuovamente la dirigenza. Questa volta, sul tavolo temi tecnici e di mercato: Max punta a ripartire da Dybala e Morata (per il primo riattivando il discorso rinnovo, per il secondo cercando di abbassare le richieste dell’Atletico Madrid ma confermando il prestito), ma anche di Chiellini e Bonucci. Non farà barricate rispetto alla cessione di Ronaldo, né in una direzione né nell’altra, aspetta almeno due rinforzi tra attacco e centrocampo.