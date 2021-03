Juve, oltre ai senatori verso l'addio almeno in quattro o cinque. Dybala non rinnoverà

vedi letture

Oltre ai senatori, in procinto di andarsene (Chiellini o Buffon) o di essere ridimensionati, Il Giornale fa la conta dei calciatori che potrebbero lasciare la Juventus. Così Ramsey, Bernardeschi, Rabiot e Bentancur rischiano di cambiare aria o almeno messi in discussione, mentre Paulo Dybala non rinnoverà il proprio contratto. Dopo gli addii, via alla linea verde con nomi come quelli di Locatelli o Aouar.