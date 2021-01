Juve, ora un mese di ferro: il calendario dei prossimi impegni dei bianconeri

La vittoria per 4-0 sulla SPAL in Coppa Italia regala alla Juventus la doppia semifinale contro l'Inter, ma soprattutto un gennaio davvero di fuoco, perché al derby d'Italia si aggiungeranno non solo le gare di Serie A, ma anche la partita di andata di Champions League contro il Porto. Si parte, in realtà, già il 30 di gennaio con la sfida di Marassi.

Il calendario della Juve nel prossimo mese

Sabato 30 gennaio ore 18 - SAMPDORIA - Serie A

Martedì 2 febbraio ore 20,45* - INTER - Coppa Italia

Sabato 6 febbraio ore 18 - Roma - Serie A

Martedì 9 febbraio ore 20,45* - Inter - Coppa Italia

Sabato 13 febbraio ore 18 - NAPOLI - Serie A

Mercoledì 17 febbraio ore 21 - PORTO - Champions League

Lunedì 22 febbraio ore 20,45 - Crotone - Serie A

In maiuscolo le gare in trasferta.

*=data e ora da confermare ufficialmente