Juve, Paratici: "Pirlo ha dimostrato di essere adatto per il ruolo. Dybala non è preoccupato"

Il d.s. bianconero Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di San Siro contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vi siete detti 'facciamo qualcosa' questa sera?

"È una grande partita, il Milan è meritatamente primo. Giochiamo queste partite una per volta, cercando di ottenere più punti possibili. Poi la classifica la guarderemo più avanti, quando conterà di più, e vedremo se avremo fatto bene o no".

C'è preoccupazione per la situazione contagi?

"Credo che le assenze le abbiano tutti: bisogna adeguarsi e avere pazienza, stiamo vivendo un momento difficile. Nel calcio siamo dei fortunati, la viviamo con grande responsabilità, attenendoci ai protocolli e senza preoccuparci delle assenze. Pensiamo di avere una rosa competitiva, veniamo a giocarci le nostre partite al massimo delle nostre possibilità".

È un test importante anche per Pirlo. Un commento sulle sue scelte?

"Sulla sua verve emotiva non ci sono dubbi, penso sia il più preparato qua dentro a giocare e allenare in queste situazioni, ha dimostrato di essere preparato per questo ruolo. Il mister vede i giocatori tutti i giorni, meglio di chiunque altro, e penso che scelga ciò che reputa sia meglio, con grande tranquillità".

Lo sarà anche per Dybala.

"Credo che tutti i grandi giocatori giochino sempre con grande pressione. È con noi da cinque o sei anni, non penso sia preoccupato, ma che abbia grande voglia di giocare questo Milan-Juve".

Avete in pugno Rovella. Andrete su un altro attaccante, magari Quagliarella?

"Vogliamo bene a Fabio, è stato con me anche alla Samp, ci conosciamo da tantissimi anni. Il mercato non è legato solo alle difficoltà economiche del momento, ma anche alle necessità. Noi riteniamo di avere una rosa competitiva, strada facendo vedremo se sarà il caso di intervenire".