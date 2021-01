Juve, Paratici: "Quarta punta? Non c'è fretta, se ci sarà un'occasione la coglieremo"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky prima di Inter-Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato anche del possibile acquisto di un quarto attaccante da mettere a disposizione di Andrea Pirlo: “Come ho detto altre volte noi aspettiamo e ci guardiamo in giro. Non crediamo di avere particolarmente bisogno, siamo al completo e se poi capiterà l’occasione la coglieremo. Ma in questo momento aspettiamo e pensiamo di avere una rosa competitiva. Non abbiamo fretta di fare nulla. Stasera mi avete parlato di Conte, Vidal, Mandzukic: mi fate sentire un po’ vecchio. Sono da undici anni qui, sono passati tanti grandi che ringrazio sempre a livello personale e anche come Juventus. Ma la vita va avanti”.