Juve, Paratici: "Siamo concentrati, lo eravamo anche col Lione. Dybala? Lo aspettiamo"

Fabio Paratici, head of football della Juventus, ha parlato a Sky prima della gara contro il Porto: "In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forse anche in maniera immeritata. Siamo pronti alla doppia gara. Dybala? Lo aspettiamo, abbiamo tanti obiettivi in stagione e può essere importante".

A breve tutte le parole di Paratici.